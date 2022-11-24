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İstanbul'da bir villaya şafak baskını: Üç ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Beylikdüzü’nde bir villaya baskın yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 tona yakın uyuşturucu madde yakaladı. Uyuşturucu maddelerle birlikte getirilip başka bir sitenin deposuna yerleştirilen toz maddelere de uyuşturucu olması şüphesi ile polis ekipleri tarafından el konuldu.

Ekleme: 24.11.2022 - 09:11 Güncelleme: 24.11.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bir villaya şafak baskını: Üç ton uyuşturucu madde ele geçirildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda bir villadan 3 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken aynı anda başka bir sitenin deposuna yapılan operasyonda da çok sayıda toz madde dolu çuvallar yakalandı.

Polis ekipleri tarafından sitenin deposundaki çuvallara el konulurken malzemeler gerekli incelenme yapılması için TIR'a yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

3 tona yakın uyuşturucu madde yakalandı
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zehir tacirlerinin yerleri belirlendi. Daha sonra operasyon için düğmeye basan ekipler bir villada 3 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. Aynı zamanda eş zamanlı olarak bir sitenin deposuna yapılan operasyonda da çuvallara doldurulmuş çok sayıda toz madde ele geçirildi. Toz maddelere uyuşturucu madde olması veya içerisine saklanması şüphesiyle polis ekipleri tarafından el konuldu.

Çuvallar TIR'a yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü
Yakalanan uyuşturucu maddelerle bağlantılı olarak ele geçirilen toz maddelere detaylı incelemeler yapılmak üzere polis ekipleri tarafından el konuldu. Forkliftle TIR'a yüklenen maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da bir villaya şafak baskını: Üç ton uyuşturucu madde ele geçirildi
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