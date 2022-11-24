Emekli Amiral Türker Ertürk Halk TV'de PKK’yı aklamaya çalıştı: İstiklal saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler

Daha önce 'Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum' sözleriyle gündeme gelen Emekli Amiral Türker Ertürk, Halk TV'de katıldığı programda Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalıştı.

Emekli Amiral Türker Ertürk, katıldığı Halk TV canlı yayınında, 13 Kasım'da gerçekleşen ve altı vatandaşımızın hayatını kaybettiği Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı.'Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum' diyen Emekli Amiral Türker Ertürk, Taksim'deki terör saldırısını “DEAŞ'ın yaptığını” söyleyerek PKK'yı akladı. Halk TV yayınında, “Bu işin arkasında radikal İslamcılar var. Bakıyoruz saldırgana Arap” ifadelerini kullandı.Daha önce 'Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum' sözleriyle gündeme gelen Emekli Amiral Türker Ertürk, Taksim'deki terör saldırısını 'DEAŞ'ın yaptığını' öne sürerek terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı.Türker 'Bu işin arkasında radikal İslamcılar var. Bakıyoruz saldırgana Arap' ifadelerini kullandı. Hain saldırıdan terör örgünü sıyırmaya çalışan Türker'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.