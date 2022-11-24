  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,21 - 19,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emekli Amiral Türker Ertürk Halk TV'de PKK’yı aklamaya çalıştı: İstiklal saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler

Daha önce 'Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum' sözleriyle gündeme gelen Emekli Amiral Türker Ertürk, Halk TV'de katıldığı programda Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalıştı.

Emekli Amiral Türker Ertürk Halk TV'de PKK’yı aklamaya çalıştı: İstiklal saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler
Ekleme: 24.11.2022 - 12:16 Güncelleme: 24.11.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Emekli Amiral Türker Ertürk Halk TV'de PKK’yı aklamaya çalıştı: İstiklal saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler
Emekli Amiral Türker Ertürk, katıldığı Halk TV canlı yayınında, 13 Kasım'da gerçekleşen ve altı vatandaşımızın hayatını kaybettiği Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı.

'Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum' diyen Emekli Amiral Türker Ertürk, Taksim'deki terör saldırısını “DEAŞ'ın yaptığını” söyleyerek PKK'yı akladı. Halk TV yayınında, “Bu işin arkasında radikal İslamcılar var. Bakıyoruz saldırgana Arap” ifadelerini kullandı.

PKK'yı aklama çabası
Daha önce 'Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum' sözleriyle gündeme gelen Emekli Amiral Türker Ertürk, Taksim'deki terör saldırısını 'DEAŞ'ın yaptığını' öne sürerek terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı.

Türker 'Bu işin arkasında radikal İslamcılar var. Bakıyoruz saldırgana Arap' ifadelerini kullandı. Hain saldırıdan terör örgünü sıyırmaya çalışan Türker'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Yunanistan'da Doğu Akdeniz paniği! Dendias' bu sözlerle açıkladı: 'Gerisi Türkiye için savaş sebebi'
Teslim olan teröristten dikkat çeken sözler: HDP parayla PKK'ya eleman topluyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yine facia yine İETT! Önce minibüse sonra kafeye çarptı
Bakan Kirişci: Tarım sektörümüz son 19 yılın 15’inde büyüme gösterdi
PKK'ya selam çakan HDP'li Beştaş'ın 'önerge yalanı' ortaya çıktı!
Bakan Nebati 'Kararlıyız' diyerek duyurdu! Doğal gaz için tarih verdi: 'Vanasını açacağız'
Emekli Amiral Türker Ertürk Halk TV'de PKK’yı aklamaya çalıştı: İstiklal saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler
Pençe Kılıç fena korkuttu! YPG elebaşı Ferhat Abdi, Biden'a sığındı: Türkleri durdurun
CHP'nin kirli iş birliği ortaya çıktı: Yalan ve iftira dolu paylaşımlarla polisleri hedef aldılar
Bakan Koca: 115 bin ilave personel alacağız
Merkez Bankası, politika faizini bugün açıklayacak
İYİ Parti'li Aytun Çıray’ın başörtüsünün yasaklanması gerektiğini söylediği görüntüler ortaya çıktı
Bakırköy'de İETT şoförü yolcularla tartıştı, otobüsü yol kenarına park etti
Yeni yüksek hızlı tren hattı geliyor: İki il arası 80 dakikaya kadar düşecek
Pençe-Kılıç Hava Harekatı ABD'yi rahatsız etti: Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor
Başkan Erdoğan sinyali verdi! Mehmetçik harekâta hazır
TSK’nın suni gerekçeye ihtiyacı yok: Hulusi Akar'dan HDP'nin iddialarına tepki
ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları
Meteoroloji gün verdi: Kar geliyor

Meteoroloji gün verdi: Kar geliyor

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük