EGM yasal işlem başlattı! Deprem beklendiği yönünde provokatif paylaşım yapanlar hakkında işlem yapılacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama yayımladı.EGM, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.