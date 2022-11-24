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Düzce’deki depremde ortaya çıkmıştı! Kandilli 'Çok önemli' diyerek açıkladı: İşte gizemli ışığın nedeni

Düzce'de merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem anında Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde gökyüzünde esrarengiz bir ışık ortaya çıktı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar merak uyandıran olayın nedenini açıkladı.

Düzce’deki depremde ortaya çıkmıştı! Kandilli 'Çok önemli' diyerek açıkladı: İşte gizemli ışığın nedeni
Ekleme: 24.11.2022 - 21:25 Güncelleme: 24.11.2022 - 21:36 / Editör: Ozge Selin
Düzce’deki depremde ortaya çıkmıştı! Kandilli 'Çok önemli' diyerek açıkladı: İşte gizemli ışığın nedeni
Düzce'de çarşamba saat 04:08'de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce'de meydana gelen depremde Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde gökyüzünde ışık ortaya çıkmıştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar gizmli ışığın nedenini açıkladı.

Düzce’deki depremde ortaya çıkmıştı! Kandilli 'Çok önemli' diyerek açıkladı: İşte gizemli ışığın nedeni

'ÇOK YÜKSEK ISI AÇIĞA ÇIKAR'

Aynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını belirten Prof. Dr. Pınar, 'Bu sismik enerjinin açığa çıkması genelde fayın hareketiyle meydana gelir. Fay hareketi ile çok yüksek ısı açığa çıkar. Aynı şekilde dün sabahki depremle birlikte bölgede bir ışık görüldü.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR OLAY'

Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Şunu da belirtmekte fayda var. Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90'ı tamamen ısıyla çıkar. O hareketle birlikte büyük ısı oluşmaktadır. Sadece geri kalan yüzde 10 sismik enerjiyle açığa çıkar. Bu aslında çok önemli bir olay.

Çünkü eğer biriken enerjinin tamamı sismik dalgalara dönüşmüş olsaydı, bizim bugün gördüğümüz şiddetin 10 katı şiddetli dalgalar görebilirdik. Dolayısıyla bu fayın hareketiyle biriken enerjinin yüzde 90'ı ısıyla ortaya çıkması çok faydalı bir olay. Sadece yüzde 10 kısmı deprem dalgası olarak yayılmaktadır. Işık olarak gördüğümüz kısım yüzde 90'lık kısım.

Düzce’deki depremde ortaya çıkmıştı! Kandilli 'Çok önemli' diyerek açıkladı: İşte gizemli ışığın nedeni

'1999 İZMİT DEPREMİNDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ'

Çünkü fayın hareketi ile iki bloğun birbirine sürtmesiyle birlikte çok büyük ısı açığa çıkar. Görülen o ışıklar yüzde 90'lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır. Benzer olay sadece dün akşamki depremde olmadı aynı olay 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de görülmüş vatandaşlar tarafından bildirilmişti' dedi.
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