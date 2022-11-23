Düzce'de en büyüğü 4.3 olmak üzere 160 artçı deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölkaya ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra toplamda 160 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre artçı depremlerin en büyüğü 4.3 olarak kayda geçti.Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedilmişti