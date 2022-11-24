Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Öğretmenler Günü Münasebetiyle 81 İlden Gelen Öğretmenler ile Yemek programı düzenleniyor. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulunduBaşkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin makanlarını cennet eylesin. Canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatırılarına sahip çıkmak görevimiz. Eğer cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir.Sergiledikleri fedakarlıklarla, 192 kahraman öğretmenimizin hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ı ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin yuvalarını darmadağın ediyorlar. Maalesef şu an Meclis'te bunlardan rahatsız olanlar var. Gabar'da da olacağız, Tendürek'te de olacağız. Nerede varsa orada olacağız. Sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı aydınlatanların başında öğretmenlerimiz geliyor. Öğretmen bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki cevheri işyleyen bir gönül işçisidir. Tecrübesi ile çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bir rol modeldir.Türkiye büyüdükçe bunu öğretmenlerimize yansıtmayı bir görev verdik. Ülkemizin 81 iline anaokuluyla, ortaokuluyla, lisesiye üniversitesiyle pek çok eğitim yuvası kazandırdık. Kalabalık sınıf sayısını ortadan kaldırdık.Her yıl olduğu gibi bu yılda bütçede aslan payını eğitime ayırdık. yüksek öğretim dahil eğitime ayrılan bütçeyi 400 milyar liraya çıkardık. Önümüzdeki dönem için bu rakamı 651 milyar lira olarak belirledik.Öğretmenlik meslek kanununu da ortaya çıkardık. Kanun yürürlüğe girer girmez, birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı. Yalan bilgilerle devletimizle öğretmenlerimizin arasına fitne sokmaya çalıştılar. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Devletimizin kendilerine sundukları tarihi fırsata sahip çıkan öğretmenlerimiz siyaset simsarlarına da gerekli cevabı vermiştir. Kariyerlerine ve geleceklerine sahip çıkan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenimizin 422 bini başarılı oldu. 69 bin öğretmenimiz başöğretmen oldu. Gerek kışkırtmalara pirim vermedikleri gerekse gösterdikleri başarı dolayısıyla öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Değerli misafirler inşallah önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacağız.