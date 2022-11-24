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CHP'nin kirli iş birliği ortaya çıktı: Yalan ve iftira dolu paylaşımlarla polisleri hedef aldılar

CHP yalan ve iftira dolu eylemlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Türk Polis Teşkilatını hedef alarak yalan ve iftira dolu içerikler paylaşan "Polis Sendikası" isimli troll hesabı yöneten provokatörün CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Polis memuru olduğu ortaya çıkan söz konusu şahıs tehdit ve şantaj suçlamasıyla tutuklandı.

CHP'nin kirli iş birliği ortaya çıktı: Yalan ve iftira dolu paylaşımlarla polisleri hedef aldılar
Ekleme: 24.11.2022 - 11:27 Güncelleme: 24.11.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin kirli iş birliği ortaya çıktı: Yalan ve iftira dolu paylaşımlarla polisleri hedef aldılar
CHP yalan ve iftira dolu eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Türk polis Teşkilatını hedef alıp yalan ve iftira dolu içerikler paylaşan troll hesabın CHP'li Murat Bakan ile irtibat halinde olduğu ortaya çıktı.

'Polis Sendikası' adlı troll sosyal medya hesabından Türk Polis teşkilatını hedef alan, dezenformasyon amaçlı yana ve iftira dolu içerikler paylaşan hesap ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Polis Sendikası isimli troll hesabın yöneticisi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tutuklandı.

CHP'nin kirli iş birliği ortaya çıktı: Yalan ve iftira dolu paylaşımlarla polisleri hedef aldılar

CHP'Lİ BAKAN İLE İRTİBATLI

Söz konusu provokatörün, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'CHP milletvekilinin bu troll hesap üzerinden aldığı ve TBMM'ye taşıdığı özel hayatın gizliliğini ihlal edem yalan ve iftiraya yönelik bu bilgiler doğru olmayıp, milletvekili sorumluluğuna yakışmayacak karalamaya yönelik algı çalışmasından başka bir şey değildir ifadelerine yer verildi.

CHP'nin kirli iş birliği ortaya çıktı: Yalan ve iftira dolu paylaşımlarla polisleri hedef aldılar
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