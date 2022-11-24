Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili "Düzenlemenin son halini pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından paylaşacak" dedi.

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili önemli bir bilgiyi açıkladı.Sözleşmeliye kadro konusunda Vedat Bilgin "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısının ardından düzenlemenin son halini paylaşacak" dedi.