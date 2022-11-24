Bakırköy'de İETT şoförü yolcularla tartıştı, otobüsü yol kenarına park etti
İstanbul Bakırköy'de yolcularla tartıştıktan sonra sinirlenen İETT şoförü, otobüsü yol kenarına park ederek hareket ettirmedi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bakırköy'deki olay, akşam saatlerinde Bakırköy'de Kayaşehir'e sefer düzenleyen 79B hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. Durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Tartışma üzerine İETT şoförü, aracı yol kenarına park ederek hareket ettirmedi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
YOLCUNUN ISRARINA RAĞMEN...
Görüntülerde, sefere devam etmeyen İETT şoförüne tepki gösteren yolcuların polisi arıyor. Tartışmaya dahil olmayan başka bir yolcu şoföre, acelesi olduğunu, yola devam etmesi gerektiğini söylüyor. Yolcunun yaptığı ısrara rağmen İETT şoförü polisi bekleyeceğini söylüyor.