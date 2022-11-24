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Bakan Varank'tan savunma sanayii yatırımlarını eleştiren HDP'li Paylan'a tepki! 'Siz o terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında savunma sanayii yatırımlarını eleştiren HDP vekili Garo Paylan'a tepki gösterdi. "Birileri sınırımızdaki teröristleri desteklemediği zaman savunma sanayiine de ihtiyacımız kalmaz." diyen Bakan Varank, "Şu anda Kilis'e Gaziantep'e roketler düşerken savunma sanayiine daha az yatırım yapın demek absürtlükten başka bir şey değildir. Siz o terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın, bakın o zaman biz nasıl savunma sanayii ihtiyaçlarımızı azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'tan savunma sanayii yatırımlarını eleştiren HDP'li Paylan'a tepki! 'Siz o terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın'
Ekleme: 24.11.2022 - 00:13 Güncelleme: 24.11.2022 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank'tan savunma sanayii yatırımlarını eleştiren HDP'li Paylan'a tepki! 'Siz o terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Burada söz alan HDP vekili Garo Paylan, savunma sanayiine yapılan yatırımların azaltılması gerektiğini söyledi.

Paylan'ın her sene bu çıkışı yaptığını belirten Bakan Varank, 'Savunma sanayiine yaptığımız yatırımları nasıl azaltabiliriz? Bu ihtiyacımızı nasıl azaltabiliriz? Birileri sınırımızdaki teröristleri desteklemediği zaman savunma sanayiine de ihtiyacımız kalmaz. İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan terör örgütünü iklim örgütü gibi göstermediğini zaman savunma sanayiine ihtiyacımız azalır.' ifadelerini kullandı.

'SİZ O TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YAN YANA YÜRÜMEYİ BIRAKIN'

'Partinizdekiler dağdaki teröristlerle aile bağları fotoğrafları çektirmediği sürece bu ihtiyacımız azalır İşte biz de o zaman bu tartışmaları bırakırız.' diyen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz ve 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Şu anda Kilis'e Gaziantep'e roketler düşerken savunma sanayiine daha az yatırım yapın demek absürtlükten başka bir şey değildir. Siz o terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın, bakın o zaman biz nasıl savunma sanayii ihtiyaçlarımızı azaltıyoruz.'
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Bakan Varank'tan savunma sanayii yatırımlarını eleştiren HDP'li Paylan'a tepki! 'Siz o terör örgütleriyle yan yana yürümeyi bırakın'
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