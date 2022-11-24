Bakan Nebati 'Kararlıyız' diyerek duyurdu! Doğal gaz için tarih verdi: 'Vanasını açacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Karadeniz doğal gazı için 2023'ü işaret ederek "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazımızın vanasını açıyor, nükleer santralimizi devreye alıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı giderek azaltmak konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Türkiye Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın kullanıma gireceği tarihi iple çekerken Bakan Nebati'den konuya ilişkin açıklama geldi. Nebati ayrıca katılım finans kurumlarıyla ilgili de konuştu.Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:'(2023'te) Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazımızın vanasını açıyor, nükleer santralimizi devreye alıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı giderek azaltmak konusunda kararlıyız.''Son bir yıllık süreçte katılım finans kurumlarımızın toplam aktifleri iki katına çıkarak Eylül 2022 itibarıyla 1,1 trilyon liraya ulaştı.'