Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahıl koridoru ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto; NATO genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahıl anlaşmasını görüştü.Çavuşoğlu ayrıca Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.