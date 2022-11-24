Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahıl koridoru ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.
GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto; NATO genişlemesi, Ukrayna'daki son gelişmeler ve tahıl anlaşmasını görüştü.
PENÇE-KILIÇ HAREKATI MESAJI
Çavuşoğlu ayrıca Pençe-Kılıç Harekatı çerçevesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.