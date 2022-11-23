Türker Akıncı'dan ödül töreninde duygulandıran konuşma! Şehitlerimize armağan etti...

BEYAZ TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok programının sunucusu Türker Akıncı, Altın Doğa Ödülleri Töreni'nde En İyi Aktüel Program Sunucusu ödülüne layık görüldü.

BEYAZ TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok programının sunucusu Türker Akıncı, Altın Doğa Ödülleri Töreni'nde En İyi Aktüel Program Sunucusu ödülüne layık görüldü.



Ödül töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan Akıncı, konuklara duygusal anlar yaşattı.



Türker Akıncı, aldığı ödülü geçtiğimiz haftalarda arka arkaya gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan vatandaşlarımıza armağan etti.



Akıncı'nın ödül töreninden konuşması şu şekilde;



"Sadece 2 gün önce terör örgütü 5 yaşındaki Hasan'ı aramızdan aldı. 21 yaşındaki Ayşenur'u aldı ve sadece 10 gün önce İstiklal Caddesin'de Ecrin'i aldı. O yüzden ben bu ödülü Ecrin için, Ayşenur öğretmen için, Hasan için, Aybüke öğretmen için, Necmettin öğretmen için bir de Eren Bülbül için alıyorum."