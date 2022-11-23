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TBMM heyeti, Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekillerinden oluşan bir heyet, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)sahasını ziyaret etti.

Ekleme: 23.11.2022 - 13:50 Güncelleme: 23.11.2022 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
TBMM heyeti, Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti
Sahayı gezen TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer güç santrali projesi hakkında detaylı bilgi aldı.

Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar, ETKB Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı, ETKB Nükleer Altyapı Geliştirme Daire Başkanı Tuğrul Çağrı Cinkara,Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) Yönetim Kurulu üyesi ve İkinci Başkanı Dr. İsmail Hakkı Arıkan, NDK Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar eşlik etti.

İş güvenliği güvenlik konusunda bilgi alan resmi heyet, inşa halindeki NGS güç ünitelerinin görülebildiği sahanın en yüksek noktasını ve yapımı tamamlanmak üzere olan1'inci üniteyi ziyaret etti. Ziyaret boyunca Akkuyu Nükleer A.Ş. NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İş Birliği Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin konuklara eşlik etti. Dmitry Romanets, heyet üyelerine güç ünitelerinin inşasında gelinen noktayı, kullanılan teknolojileri ve inşaatta kullanılan malzemeleri ayrıntılı olarak anlattı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ İNŞAATI ALANINDAYIZ'

TBMM heyeti başkanı Ziya Altunyaldız, ziyaretin sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

'Dört ünitenin inşa edildiği ve bu anlamda dünyanın en büyük nükleer güç santrali inşaatı alanındayız. Aslında teknoloji olarak çok büyük bir aşamanın olduğunu ifade edebiliyoruz. Çünkü nükleer güç santralinin teknolojisini edinme yetenekleri ile de burada Türk mühendislerinin bir yetenek kazandığını ifade edebiliyoruz. Ve bundan sonraki aşamalarda hem Türkiye'mizde yapılacak ilave nükleer güç santrallerinde hem de dışarıda yapılabilecek nükleer güç santrallerinde hem partner olma hem de yetenek paylaşımı aşamasına gelen bir ülke konumunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum ki özellikle iklim değişikliğinin ortaya koyduğu meydan okumalar karşısında başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülke nükleer enerjiyi yeşil ve sürdürülebilir bir enerji kapsamında değerlendirme aşamasına geldi. Nükleer güç santrali bittiği zaman ülkemizin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'una tekabül eden bir oranda karşılama yapacak.'

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj işleri, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi, NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere sahadaki ana ve yardımcı tesislerin tümünde yürütülüyor.
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