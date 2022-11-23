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Saniyeler öncesinden haber verdi: Uyarı sistemi Düzce depreminde de devreye girdi

Google'ın, Android telefonlarını kullanarak depremi saniyeler öncesinden haber vermeyi amaçlayan Android Deprem Uyarı Sistemi, Düzce depreminde yine devredeydi. Depremden saniyeler önce bazı Android kullanıcıları, Google Android'in deprem erken uyarı sisteminden depreme dair telefonlarına bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi. Peki, Google uyarı sistemi nedir, nasıl açılır?

Ekleme: 23.11.2022 - 15:01 Güncelleme: 23.11.2022 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Saniyeler öncesinden haber verdi: Uyarı sistemi Düzce depreminde de devreye girdiDeprem anında her saniyenin önemi büyükken erken uyarı sistemleri, hayati bir rol üstlenebiliyor. Düzce'de gerçekleşen deprem öncesinde de bölgedeki Android kullanıcıları, depremden birkaç saniye önce telefonlarında bir bildirimle karşılaştılar.

4 SANİYE ÖNCE DEPREMİ HABER VERDİ

Google'ın Android telefonlarını kullanarak depremi birkaç saniye öncesinden haber vermeyi amaçlayan Android Deprem Uyarı Sistemi, depremden yaklaşık 4 saniye önce kullanıcılara uyarı gönderdi.

​GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Bu özellik ile birlikte, Android cihazlar önce bir depremin neden olduğu dalgaları tanıyor. Ardından Google, telefonlardan gelen verileri analiz ederek sismik aktivitenin arttığı alandaki kullanıcılara erken uyarı mesajı gönderiyor. Kullanıcılar da bu hizmeti reddetmedikleri takdirde otomatik olarak bilgilendiriliyor.

Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonlarında cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. İvmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor.

GOOGLE DEPREM UYARILARI NASIL AÇILIR?

Herhangi bir ek uygulama indirmeye gerek olmayacak şekilde aşağıdaki adımları izleyerek, Google'ın deprem uyarıları sistemini açabilir ve bu sistemden faydalanılabilir. Sistem herhangi bir ücret talep etmiyor.

Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasını açarak Konum sekmesine gidin.

Konum servisleri' altında bulunan “Deprem uyarıları” seçeneğine basın.

Deprem uyarıları' yazısının yanındaki çubuğu kaydırarak özelliği aktifleştirin.

Google'ın deprem uyarı sistemiyle ilgili birçok kullanıcı tweet attı.
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