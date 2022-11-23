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İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası peş peşe gelen indirimler sonrası benzin fiyatları 20 liraya kadar gerilerken yeni bir indirimin daha kapısı aralandı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde indirim beklenirken benzin fiyatları için artış öngörülüyor. İşte bu gece yarısından sonra pompada olası motorin ve benzin fiyatları..

Ekleme: 23.11.2022 - 12:52 Güncelleme: 23.11.2022 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 6 dolara kadar düşen Brent petrol fiyatları yeniden yukarı doğru gidiyor. Brent petrolün fiyatı bugün 88 dolara çıkmış durumda. Sektör kaynaklarına göre motorin için indirim benzin için ise fiyat artışı gündemde.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde ise 55 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre yaklaşık olarak İstanbul'da 23,84 TL'ye, Ankara'da 23,97 TL'ye, İzmir'de 24,01 TL'ye gerileyecek. Benzin arka arkaya 3 indirim görmüştü. Önce 77 kuruş, ardından 75 kuruş, dün gece itibariyle de 1 lira 16 kuruş indirim olmuştu. İndirimin ardından benzinin litresi 20 lira seviyelerine geriledi.

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 7 kuruş, Ankara'da 20 lira 24 kuruş, İzmir'de ise 20 lira 25 kuruşa indi. Bu gece beklenen artış sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,58 TL'ye, Ankara'da 20,74 TL'ye, İzmir'de 20,75 TL'ye yükselecek.

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
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