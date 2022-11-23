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Edirne'de mahalleyi su bastı, muhtar CHP'li belediyeye böyle isyan etti

Son yağışlardan Edirne olumsuz etkilendi. Birçok ev ve işyerini su basarken kanalizasyonlar taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden şikayetlerine rağmen önlem almayan CHP’li belediyeye çektiği bir video ile isyan etti.

Edirne'de mahalleyi su bastı, muhtar CHP'li belediyeye böyle isyan etti
Ekleme: 23.11.2022 - 16:10 Güncelleme: 23.11.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de mahalleyi su bastı, muhtar CHP'li belediyeye böyle isyan etti
Son 24 saatte yağan yağmur Edirne'de birçok evi sular altında bıraktı. Yollarda biriken yağmur suları ve taşan kanalizasyon yüzünden öğrenciler ve vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Son yağışlardan en çok etkilenen mahallelerden birisi de Umurbey Mahallesi oldu. Yolların göle döndüğü mahallede yaşanan olumsuzlar nedeniyle mahallenin muhtarı Turhan Özgünden sosyal medyada CHP'li belediyeye isyan etti. Muhtar Özgünden çektiği videoda 'Her yağmurda aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu yetkililer bunu duymuyor. Bir Allah'ın kulu aramıyor, bir şey söylemiyor, kulak asmıyor. Delirmemek elde değil. Allah yar ve yardımcımız olsun' dedi. Muhtar, isyan ettiği videoyu sosyal medya hesabında yayınladI.

Edirne'de mahalleyi su bastı, muhtar CHP'li belediyeye böyle isyan etti

'SENİ ALLAH'A HAVALE ETTİM'

Muhtar Özgünden daha önce mahallenin sorunlarını dile getirdiği ancak çözüm bulamadığı Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik'e de sosyal medyada yaptığı paylaşımda eleştiride bulundu. Özgünden 'Yağmur yağsın diye dua yaparlar, biz yağmasın diye dua yapıyoruz. Yaver Tetik Bey işe arabasıyla yağmurun tadını çıkararak giderken biz de çocukları ayakları ıslak okula gönderiyoruz. Seni Allah'a havale ettim' dedi.

Edirne'de mahalleyi su bastı, muhtar CHP'li belediyeye böyle isyan etti
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