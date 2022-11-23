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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Ekleme: 23.11.2022 - 12:07 Güncelleme: 23.11.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Düzce'deki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bazı binalarda hasar var ama vahim bir durum ile karşılaşmadık. Kurumlarımız gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'yi depreme hazırlamak için TOKİ projesinden, kentsel dönüşüm projelerine kadar binalarımızı yeniliyor, kurumsal altyapımızı genişletiyoruz. Gölyaka depremi, deprem gerçeğinin ne kadar yakında olduğunu, çalışmaların hızlandırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Konutları ile, işyerleri ile, kamu hizmet binaları ile yepyeni pırıl pırıl bir Yusufeli hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapı eseri olarak Yusufeli barajına da hoş geldin diyoruz. Bu muhteşem projeyi görüntüleri ile hatırlayalım.

Yılda 5 milyar buradan dönüşüm var. Bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyara bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik. Bay Kemal görüyorsun işte, neyi nereden yaptığımızı gör. Sonra kaynak nereden deme. Yeri gelir milli bütçeden, yeri gelir uluslararası finans ile. Ama biz yaparız, aramızdaki fark bu.
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