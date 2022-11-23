  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,10 - 19,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'ı öğretmeni anlattı: 'Başımızda böyle biri bulunduğu için Allah'a şükrederim'

Kocaeli'de yaşayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmeni Müzekka Gürbüz, "Çok terbiyeli biriydi. Hakikaten de terbiyeli, uslu bir öğrenciydi. Başka çocuklar gibi yaramazlık yapmazdı. Ön sırada oturuyordu, dinliyordu. Sorduğumda cevap veriyordu" dedi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine layık olduğunu söyleyen Gürbüz, "Başımızda böyle biri bulunduğu için Allah'a şükrederim, dua ederim. İslam aleminde, dünyada böyle biri yoktur" diye konuştu.

Ekleme: 23.11.2022 - 14:28 Güncelleme: 23.11.2022 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ı öğretmeni anlattı: 'Başımızda böyle biri bulunduğu için Allah'a şükrederim'
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki emekli öğretmen Müzekka Gürbüz, ortaokulu Bulgaristan'da bitirdikten sonra Türkiye'ye gelerek, 1950'li yıllarda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Eğitim yolculuğuna Yüksek İslam Enstitüsü'nde devam eden Gürbüz, daha sonra mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik görevine başladı. Hem İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin hem de Yüksek İslam Enstitüsü'nün ilk mezunlarından olan Müzekka Gürbüz, birçok başarılı öğrenci yetiştirdi. Gürbüz'ün öğrencileri arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da vardı.

"İSTANBUL İMAM HATİP LİSESİ'NİN İLK MEZUNLARINDANIM"
1930 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya geldiğini, ortaöğretimi de yine burada tamamladığını söyleyen Gürbüz, o dönemler Rusçuk'ta Osmanlı geleneğinin yaşatıldığını, okulu da Osmanlıca öğrenerek bitirdiğini belirtti. 1950'li yıllarda Türkiye'ye geldiğini ifade eden Gürbüz, "Burada İmam Hatip Lisesi açıldı, Bulgaristan'da kapandı. Allah'ın hikmeti. Buraya geldim. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunlarındanım. Sonra Yüksek İslam Enstitüsü açıldı, orayı da bitirdim. Ondan sonra öğretmen oldum. Birçok ismini sayamadığım genci mezun ettik. Hepsi görev aldılar, vazifelerini yapıyorlar. Güzel yerlere geldiler, aralarından Cumhurbaşkanı bile çıktı" dedi.

"TERBİYELİ, USLU BİR ÖĞRENCİYDİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlatan emekli öğretmen Müzekka Gürbüz, "Çok terbiyeli biriydi. Hakikaten de terbiyeli, uslu bir öğrenciydi. Başka çocuklar gibi yaramazlık yapmazdı. Ön sırada oturuyordu, dinliyordu. Sorduğumda cevap veriyordu. Öyle iyi bir çocuktu. Bilirsiniz, talebeler arasında binbir türlü çocuklar var. Yerinde duramayanlar olurdu ama o akıllı, uslu dersi dinliyordu. Bugün başımızda olmasına duacıyız, Allah korusun. Memleketimiz için bir şanstır. Her kula nasip olmaz. Memleketimizi Allah düşmanının şerrinden korusun, dua edelim. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

"İSLAM ALEMİNDE YOKTUR, DÜNYADA BÖYLE BİRİ YOKTUR"
Müzekka Gürbüz, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine layık olduğunu belirterek, "Muhakkak iş yapacağı belliydi. Cumhurbaşkanı olacağını nereden bilebilirdim. Cumhurbaşkanı dahi oldu. O göreve layıktır. İyi bir talebiydi. Başımızda böyle biri bulunduğu için Allah'a şükrederim, dua ederim. İslam aleminde yoktur, dünyada böyle biri yoktur" şeklinde konuştu.

"ÖĞRETMEN DEMEK ÖĞRETEN DEMEKTİR"
Genç öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Gürbüz, "Genç öğretmenler öğretsinler. Biz çok öğretmen gördük. Muhabbet eden öğretmen de gördük, dersini doğru düzgün veren öğretmen de gördük. Hepsini gördük. Öğretmen öğretir. Öğretmen demek öğreten demektir. Hepsinin günahını almayayım ama bazı öğretmenler vardı gelirler doğru dürüst ders anlatmazlar, muhabbet ederlerdi. Öğretmen dediğin çocuklarla tabii konuşacak ama hep sürekli muhabbet olmaz, sürekli de ders olmaz. Gelir gelmez derse başlamak ve sonuna kadar ders anlatmayı talebe anlamaz. Bunu ayarlamak lazım" ifadelerini kullandı.
92 yaşındaki emekli öğretmen Müzekka Gürbüz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladı.
Milli Muharip Uçak son montaj hattında!
Bakan Dönmez: 'Elektriği kesilen bölgeleri kontrollü olarak enerjilendiriyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed sorusuna yanıt
Rozetini Başkan Erdoğan taktı: Kürşat Engin Özcan AK Parti'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
DEAŞ'a baskın: Hücre sorumluları yakalandı
AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!
Düzce depreminde ilk acı haber geldi: Bakan Koca ve Soylu'dan son dakika açıklaması!
Mahmut Özer'den deprem mesajı: İmkanlarımızı vatandaşlara sunduk
Pençe Kılıç harekatında 254 terörist öldürüldü
Dünyanın gözü, depremin yaşandığı Düzce'de
Düzce 5.9’luk deprem ile sallandı! Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı artıyor: Biri ağır 46 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ına talimat: Vatandaşların tüm ihtiyaçlarını giderin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çağrı: Artçılar devam ediyor hasarlı binalarda durmayın
Osman Gökçek detayları paylaştı: CHP ve HDP'nin gizli planları ortaya çıktı!
Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...
'Usulsüz ihaleye susarsanız sizi suçlarım' diyen Mansur Yavaş 5 dakikada çark etti! Ortağına ihale verdiği iddiası üzerine ateş püskürdü!
Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PKK/YPG'li teröristlerden Azez'e alçak saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti
Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Meteoroloji'den 7 bölgeye sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına şiddetli vuracak!

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

Gizemli mağaranın içinde ne var: Sular çekilince ortaya çıktı herkes dibinde ne olduğunu merak ediyor

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

İndirim sırası motorinde: Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

Üç tiyatrocuya mezar olan minibüsün sürücüsü 'tam kusurlu': İfadesi ortaya çıktı

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük