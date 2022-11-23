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AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ön değerlendirme raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

Ekleme: 23.11.2022 - 12:07 Güncelleme: 23.11.2022 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, Türkiye saati ile 04.08'de merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek, 'Yerin 6.81 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryani köyüne uzaklığı 0.82 km'dir. Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

'DEPREMİN HANGİ FAYDAN KAYNAKLANDIĞI SAHA ÇALIŞMALARI İLE BELİRLENECEKTİR'

Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği ifade edildi.

AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!

BÖLGENİN GEÇMİŞ DÖNEM DEPREM AKTİVİTESİ

Raporda şu ifadeler yer aldı:

'Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.6 olmak üzere 313 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 52 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur.'

AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!

ÖLÇÜLEN İVME DEĞERLERİ

'Ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 8102 kodlu ivmeölçer istasyonunun Doğu-Batı bileşeninde 407.76 gal olarak ölçülmüştür.'

BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ

Depremin meydana geldiği nokta Türkiye Deprem Tehlike Haritasındaki PGA 475 değeri 0.593 g'dir.

AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!

DEPREMİN ŞİDDETİ

Raporda, 'Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddeti MMI VIII olarak hesaplanmıştır. Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır.' denildi.

AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!

'116 ARTÇI MEYDANA GELDİ'

AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Toplamda 2013 personel ve 386 araç deprem bölgesinde görevlendirilmiştir. En büyüğü 4.3 olmak üzere toplamda 116 artçı meydana geldi.' ifadelerine yer verildi.

AFAD, Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu yayımladı!
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