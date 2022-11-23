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ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

30 yıl önce döllenen embriyolardan dünyaya gelen ikiz bebekler, ABD basınında 'dünyanın en yaşlı bebekleri' olarak adlandırıldı.

Ekleme: 23.11.2022 - 14:41 Güncelleme: 23.11.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi
ABD'nin Tennesse eyaletinde 30 yıl önce dondurulan embriyolardan, ‘en yaşlı bebekler' dünyaya geldi.

30 yıl önce bağışlanan yumurta ve spermlerin laboratuvar ortamında döllenmesinin ardından dondurulan embriyolardan, 31 Ekim tarihinde Lydia Ann and Timothy Ronald Ridgeway adında ikiz bebek doğdu.

Konuya ilişkin açıklama, özel bir kuruluş olan Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC) tarafından yapıldı.

Yetkililer, daha önce 24 ve 27 yıllık embriyolardan bebek dünyaya geldiğini belirterek bunun bir rekor olduğunu duyurdu.

30 yılı laboratuvarda geçirdiler
Bebekler, 30 yıl önce bağışçıların yumurta ve spermlerinden ana rahmi dışında döllenmiş ve saatler sonra -128 derecede sıvı nitrojenle dondurulmuştu.

İkiz bebek, embriyo halinde 30 yılı laboratuvarın deposunda dondurulmuş olarak geçirdi ve Ridgeway çifti tarafından evlat edinilerek Rachel Ridgeway'in (33) rahmine yerleştirildi.

Bebekler döllendiğinde, baba 5 yaşındaydı
ABD basınında dünyanın en yaşlı bebekleri olarak adlandırılan Lydia Ann and Timothy Ronald'ın sağlık durumlarının yerinde olduğu ifade edildi.

İkiz embriyoların, IVF yöntemiyle isimsiz 50 ve 34 yaşlarındaki evli bir çift tarafından bağışlanan yumurta ve spermlerden döllendiği belirtildi. Basına konuşan baba Ridgeway, bebekler döllendiği zaman kendisinin 5 yaşında olduğunu belirterek durumun kafa karıştırıcı olduğunu ifade etti.
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