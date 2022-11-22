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Yunanistan'da Türkiye alarmı! Başkan Erdoğan'ın diplomasi hamlesinin ardından apar topar harekete geçtiler

2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a giden Başkan Erdoğan ile mevkidaşı Sisi arasındaki tokalaşma Yunanistan'ın gündemini oldukça meşgul etti. Başkan Erdoğan ve Mısır tarafından bunun ikili ilişkilerin gelişmesi üzerine atılan bir adım olduğunun açıklanmasının ardından Atina hükümeti bugün Mısır'a apar topar bir heyet göndereceğini duyurdu.

Yunanistan'da Türkiye alarmı! Başkan Erdoğan'ın diplomasi hamlesinin ardından apar topar harekete geçtiler
Ekleme: 22.11.2022 - 10:20 Güncelleme: 22.11.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da Türkiye alarmı! Başkan Erdoğan'ın diplomasi hamlesinin ardından apar topar harekete geçtiler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının yanı sıra Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Said Hüseyin Halil es-Sisi ile tokalaşması da ses getirdi.

Söz konusu tokalaşmanın Mısır'la olan ilişkilerin gelişeceğine vurgu yapılmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan da bir açıklama yaparak, "Erdoğan ve Sisi'nin Katar'daki el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak" denildi.


Başkan Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü konuyla ilgili yapıtığı açıklamada, "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim" sözlerine yer verdi.
Söz konusu tokalaşma ise Yunanistan'ı panikletti. Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün üç üst düzey ismin (Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Dış İlişkiler Bakanı Miltiadis Varvitsiotis) bugün Mısır'a gideceğinden bahsetti.

CNN Yunanistan da Atina hükümetinin Yunan-Mısır mutabakatı yapacağından bahsetti. Mutabakat için her şeyin hazır olduğuna dikkat çeken gazete yapılacak olan Kahire ziyaretinin ayrıntılarından bahsetti.


Bu hamle Yunanistan'ın Türkiye'yi ilk taklit edişi değil. Nitekim geçtiğimiz aylarda Libya ile Türkiye arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına çok tepki gösteren Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde Libya'ya gitmiş ve orada kriz çıkarmıştı.

Yunan basını Dendias'ın bu çıkışının Libya'nın Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un plansız görüşme talebi olduğunu ifade ederken, geçtiğimiz günlerde durumu değerlendiren Libya tarafı ise Yunanistan'ın Libya ile Türkiye'nin yaptığı gibi benzer bir anlaşma yapmak istediğini ve krizin bu nedenle çıktığını ifade etmişti.
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