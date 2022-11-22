TBMM Başkanı Şentop'tan Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden eski Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı.Şentop, sosyal medya hesabından "Alimin ölümü, alemin ölümüdür." başlığı ile paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:"Ömrünü Peygamberimizin sünnetini yaşamaya ve öğretmeye adamış kıymetli hocam Prof. Dr. Raşit Küçük'ün vefatını derin teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."