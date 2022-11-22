Şüpheli çanta paniği! Tren garı durağında unutulan çanta fünyeyle patlatıldı!

İzmit'te tren garı durağına bırakılan şüpheli bir çanta, polis tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan dizüstü bilgisayar, kişisel eşya ve kadın elbiseleri çıktı.

Olay saat 18.00 sıralarında Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan İzmit Tren Garı durağında meydana geldi. Duraktaki bankta sahipsiz bir çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tedbir amaçlı durağın çevresindeki yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.Bu sırada polis ekipleri, tren garından çıkan kişileri olay yerinden uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı.Bankta bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.Çantadan dizüstü bilgisayar, kişisel eşya ve kadın elbiseleri çıktı.