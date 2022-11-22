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Şehit öğretmen Ayşenur'un annesi: Çocuğumu yoksullukla okuttum

PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ın gözü yaşlı annesi, "Yokluklara rağmen okudu, her şeyi idare ederdi. Bugünlere zorluklarla geldi." dedi.

Ekleme: 22.11.2022 - 11:16 Güncelleme: 22.11.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Şehit öğretmen Ayşenur'un annesi: Çocuğumu yoksullukla okuttum
Türkiye'nin güney sınırlarındaki hain teröristler, kanlı saldırılarını artırdı.

YPG/PKK'lı teröristler bu kez Gaziantep'e saldırı düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar Karkamış ilçesine isabet etti.

Saldırıda 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ardında gözü yaşlı ailesi ve öğrencileri kaldı.

'Hayatını kaybederken bağırıp çağırdı mı bilemiyorum'
Evinde taziyeleri kabul eden Alkan'ın annesi Hayriye Alkan, kızının hayallerini anlattı.

Anne Alkan, 'Kızımın hayalleri vardı. Çalışıp kazanıp, yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği, muradı yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum, kalbi temiz bir insandı. Hayatını kaybederken anne mi dedi, baba mı dedi, bağırıp çağırdı mı bilemiyorum. Canı çok mu yandı bilmiyorum.' ifadelerini kullandı.

'İşini severek yapıyordu'
Alkan, kızının okula yaklaşık 3 ay önce başladığını anlatarak, 'Okula severek gidiyordu, işini severek yapıyordu. Çocukları çok seviyordu, çocuklar da ona alışmıştı. Tatilden sonra bugün ilk defa okula gitmişti. Yavrumu sabah okula uğurladım, bir daha da göremedim.' şeklinde konuştu.

'Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum'
Terör örgütünü lanetleyen Alkan, şöyle devam etti:

'Allah onları kahretsin. Artık bitsin, analar ağlamasın, bacılar ağlamasın. Rabb'im bizleri yaktı, başkalarını yakmasın. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Onlar bizi yaktı, Allah da onları yaksın. Bu saldırılara son versinler. Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. Adıyaman Üniversitesinin öğrencisiydi. Yokluklara rağmen okudu, her şeyi idare ederdi. Bugünlere zorluklarla geldi, sonu da böyle oldu. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum.' dedi.
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