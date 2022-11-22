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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda yasalarını sıkılaştırması ve Türkiye dahil NATO ile işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti. Stoltenberg ayrıca "Türkiye, terör saldırılarına en çok maruz kalan NATO üyesi olduğu için endişe duyuyor. Türkiye'nin terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Ekleme: 22.11.2022 - 02:09 Güncelleme: 22.11.2022 - 02:16 / Editör: Ozge Selin
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın terör ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda terör yasalarını sıkılaştırması ve Türkiye dahil NATO ile işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖR YASALARINI SIKILAŞTIRMALI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu. Stoltenberg yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın terör ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda terör yasalarını sıkılaştırması ve Türkiye dahil NATO ile işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

TÜRKİYE'NİN HAKKI VAR

Stoltenberg, 'Türkiye, terör saldırılarına en çok maruz kalan NATO üyesi olduğu için endişe duyuyor. Türkiye'nin terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var' dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

NATO BAŞVURULARININ ZAMAN ALMASI NORMAL

Stoltenberg, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularının onaylanmasının zaman almasının 'normal' olduğunu belirterek, 30 üye ülkeden 28'inin şimdiden iki İskandinav ülkesine yeşil ışık yaktığını söyledi. Stoltenberg ayrıca, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularında anormal olan şeyin 'çok hızlı ilerlemesi' olduğunu açıkladı.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
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