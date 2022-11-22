Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörü kaynağında yok ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (TBMM Bütçe sunumu):TSK, egemenlik ve bağımsızlığımız için; ‘hudut namustur’ anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta. Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (TBMM Bütçe sunumu):TSK, egemenlik ve bağımsızlığımız için; 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta. Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte. Bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi.Ayrıntılar geliyor...