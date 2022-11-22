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Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 22.11.2022 - 16:43 Güncelleme: 22.11.2022 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik Kayseri, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 202 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 228 bin 600 dolu makaron, 9 bin 254 sökülmüş TAPDK bandrolü, 14 bin boş sigara paketi, 382 kilogram bandrolsüz tütün, 10 kilogram nargile tütünü, 25 kilogram nargile kömürü, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi ve bandrol sökme makinesi ele geçirildi, 3 araca el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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