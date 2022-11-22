İstanbul merkezli sahte alkol operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde sahte alkol üreterek ülkeye yayma çalışan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte alkolden kaynaklı ölüm sayısı son günlerde arttı.



Vatandaşları uygun fiyatla göz boyayarak ölüme sürükleyen zanlılar, yılbaşına yakın yüklü miktarda sahte alkol ürettiği tespit edildi. Yılbaşının yaklamaşmasının üzerine kullanımın önüne geçmek isteyen ekipler, ülkeye yayılmasını engelliyor.



7 ilde operasyon



Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler, İstanbul merkezli operasyonların düğmesine bastı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, teknik ve fiziki takibe takılan şüphelilerin evine baskın düzenlendi.



10 bin şişe bulundu



İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da 56 adrese düzenlenen sahte alkol operasyonunda, 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması ve 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.



32 şüpheli yakalandı



İHA'nın haberine göre, düzenlenen operasyonlarda, sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan 32 şüpheli yakalandı.

