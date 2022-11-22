İsrail gazetesinden skandal sözler! Türkiye’ye bu sözlerle saldırdılar!

Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının intikamı için Türkiye harekete geçti. Alçak saldırının sorumlusu olan, birçok sivili katleden PKK terör örgütüne karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine hava harekatı düzenledi. Pençe Kılıç Harekatı kapsamında terör örgütü PKK hedeflerini birer birer vuran TSK ise, terör destekçisi birçok ülkede rahatsızlığa neden oldu.ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terörü bitirme konusunda başlattığı harekatla ilgili skandal bir açıklamada bulunmuştu. PKK/YPG terör örgütünün Türkiye'ye yönelik roket saldırılarını kınayamayan ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden siviller için samimi taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer vermişti. PKK/YPG'nin sivil, çocuk katliamcısı olduğunu belirtmekten kaçınan bazı ABD'li yayın organları da Pençe Kılıç Harekatı'nı "saldırı" olarak nitelendirme küstahlığında bulunmuştu. Son olarak İsrail basınında yer alan bir analiz, Türkiye'ye açık bir saldırı amacı taşındığını gözler önüne serdi. Jerusalem Post'ta yayınlanan analizde, Türkiye'yi hedef alan küstah ifadeler kullanıldı."Türkiye Suriye ve Irak'ı işgale hazırlanıyor – ABD onları durdurabilir mi?" başlıklı analizde, terör unsurlarına adeta arka çıkıldı. Türkiye sınırında yuvalanan ve sivillere yönelik hain saldırılar gerçekleştiren PKK/YPG teröristlerini görmezden gelen gazete, "Türkiye, 2016 yılından bu yana Kürtleri hedef alan saldırılarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin teröristleri değil, sivilleri hedef aldığına ilişkin bir algı operasyonu yürüten gazete, Türkiye'nin Suriye'de işgale hazırlandığını ve Irak'ta etkinliğini artırmaya çalıştığını iddia etti.Türkiye'nin daha önce de PKK/YPG terör unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi "işgal" olarak nitelendiren Jerusalem Post, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2016 yılından bu yana Kürtleri hedef alan saldırılarda bulunuyor" sözlerini kullandı.Türkiye'ye "işgalci" yaftası yapıştırmaya çalışarak ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerini görmezden gelen gazete, "Türkiye'nin asıl amacı ABD'yi saf dışı etmek. Çünkü ABD, bölgedeki Türk işgalini durdurabilecek tek ülke" diyerek provokatif sözlerine devam etti.