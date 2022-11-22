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Hatay'da kamyonetten 19 Suriyeli çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 Suriye uyruklu yakalandı.

Ekleme: 22.11.2022 - 13:13 Güncelleme: 22.11.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da kamyonetten 19 Suriyeli çıktı
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında seyir halindeki kamyoneti durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına uymayarak kaçan kamyonet, polisin takibiyle Gazi Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 19 kişi yakalandı.

Sürücü gözaltına alındı
AA'nın haberine göre; kamyonet sürücüsü H.İ. gözaltına alındı, Suriye uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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