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Gazeteci Nur Batur'dan canlı yayında küstah sözler! 'Türkiye korkuyla Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor'

Gazeteci Nur Batur Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu "Mesele" programında, skandal açıklamalara imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarına karşı çıkan Batur, "Türkiye korkuyla Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nur Batur'dan canlı yayında küstah sözler! 'Türkiye korkuyla Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor'
Ekleme: 22.11.2022 - 10:53 Güncelleme: 22.11.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Gazeteci Nur Batur'dan canlı yayında küstah sözler! 'Türkiye korkuyla Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor'
Türk Silahlı Kuvvetleri teröre karşı yeni bir operasyon başlattı. Terör hedefleri havadan ve karadan müdahalelerle tek tek vuruluyor. Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında 184 terörist öldürülürken 89 hedef ise imha edildi.

TSK'nın bu operasyonları yurt dışında bazı odakları rahatsız ederken, yurt içinden de operasyona karşı çıkanlar oldu.

HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER

Şirin Payzın'ın sunduğu 'Mesele' programında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ele alındı.

'BÜYÜK KÜRDİSTAN HAYALİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Programda konuyla ilgili konuşan Gazeteci Nur Batur, TSK'nın yaptığı operasyonu şu skandal sözlerle eleştirdi: 'TSK ne yapmak istiyor? Bence asıl önemli olan konu bu. TSK sınır boyunda, İran sınırından ta Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bir Büyük Kürdistan hayali varsa eğer, bu korkuyla bunu önlemeye çalışıyorlar.'

Gazeteci Nur Batur'dan canlı yayında küstah sözler! 'Türkiye korkuyla Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor'


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