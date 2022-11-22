Gazeteci Nur Batur'dan canlı yayında küstah sözler! 'Türkiye korkuyla Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor'

Türk Silahlı Kuvvetleri teröre karşı yeni bir operasyon başlattı. Terör hedefleri havadan ve karadan müdahalelerle tek tek vuruluyor. Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında 184 terörist öldürülürken 89 hedef ise imha edildi.TSK'nın bu operasyonları yurt dışında bazı odakları rahatsız ederken, yurt içinden de operasyona karşı çıkanlar oldu.Şirin Payzın'ın sunduğu 'Mesele' programında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ele alındı.Programda konuyla ilgili konuşan Gazeteci Nur Batur, TSK'nın yaptığı operasyonu şu skandal sözlerle eleştirdi: 'TSK ne yapmak istiyor? Bence asıl önemli olan konu bu. TSK sınır boyunda, İran sınırından ta Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bir Büyük Kürdistan hayali varsa eğer, bu korkuyla bunu önlemeye çalışıyorlar.'