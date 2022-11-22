Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü: Erdoğan uluslararası alanda takdir topladı

Eski Almanya Başbakanı ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak 'Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı' projesinin yürütücü firması 'Nord Stream 2 AG'nin Hissedar Komitesi Başkanı Gerhard Schröder, Antalya'da düzenlenen '12'nci Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.Schröder konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da yaşanan enerji sıkıntısına değindi:"Türkiye uluslararası diplomaside güven kazandı"Eski Almanya Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede yaşanan tahıl sorununun çözümü için elinden geleni yaptığını işaret etti ve açıklamarına şu sözlerle devam etti:Schröder, Almanya ile Avrupa'da bulunan birçok firmanın da fiyat artışları ile zorluklar yaşadığının altını çizerek, şunları söyledi:"Bunun elbette çok acı sonuçları olacak. İşsizlik artışa geçecek. Enerji fiyatlarını makul seviyede kalması için enerji güvenliği sağlanması şart. Gaz konusunda ani fiyatlandırmaya dikkat edilmeli. Almanya ekonomisine baktığımızda, ucuz gaz satın alma gücüne sahip olmadığını görüyoruz. Bu nedenle ulusal çapta bazı tedbirleri alınması şart. Bu konuda en önemli şeylerden birisi de gaz şirketlerinin inanılmaz kar ettiğini söyleyebiliriz. Bence bu mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken ilk konu. Bütün bu tedarik zincirinin düzenlenmesi gerekiyor yoksa kendimizi çok ciddi gaz sıkıntısının içinde bulabiliriz. Bu savaşı bir şekilde bitirmemiz şart. İşin politik kısmı da var. Bizim her geçen gün daha dikkatli olmamız ve Rusya'nın gazından her zaman elimizde olmadığını bilmemiz gerekiyor. İki çözüm var. Birincisi Rusya'ya ait olmayan boru hatlarından gazın gelmesi, ikincisi gazın LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) olarak taşınması."Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedarikinin sağlanması noktasında da önemli rol oynadığını vurgulayan Schröder, konunun önemine değindi:"Doğal gazın Avrupa'ya Azerbaycan üzerinden getirilmesi noktasında da 2020'den beri çok büyük bir ölçekte çalışma var. Dolayısıyla da bu anlamda gerekli olan boru hattı kapasitesinin artırılması, Türkiye'nin de bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirme noktasında çok önemli olacaktır. Çünkü uzmanlara göre özellikle de güney gaz koridorunun kapasitesine baktığınız zaman yaklaşık 31 metreküp BCM'e (milyar metreküp) kadar uzun vadede çıkarılabileceği noktasında bir mutabakat var ama bu yatırım elbette ki bütün ilgili ülkelerin isteği ve çabaları ile gerçekleşecek ki buna Romanya da dahil."