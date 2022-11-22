DEAŞ’ın Ankara yapılanmasına operasyon

DEAŞ Silahlı terör örgütünün Ankara yapılanmasında oldukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin DEAŞ'ın Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.



