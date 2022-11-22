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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘yolun sonu geldi’ dedi, hedefler yerle bir edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'de söylediği "Yolun sonu geldi" sözlerinin ardından Suriye'nin kuzeyi yeniden vurulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘yolun sonu geldi’ dedi, hedefler yerle bir edildi
Ekleme: 22.11.2022 - 16:34 Güncelleme: 22.11.2022 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘yolun sonu geldi’ dedi, hedefler yerle bir edildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri, Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında bombardımana tutuldu.

Mehmetçik, teröristlerin tepesine adeta karabasan gibi çöktü.

Başarılı geçen operasyonda şimdiye kadar 200'e yakın terör örgütü mensubu, etkisiz hale getirildi.

Kara harekatı başlıyor
Geçtiğimiz günlerde harekatın emrini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın açılışında yeni rotayı çizdi.

“Yolun sonu geldi, en kısa sürede tankımızla, askerimizle PKK'nın, YPG'nin kökünü kazıyacağız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara harekatının fitilini ateşledi.

Ayn El-Arab'ın güney kesimleri ateş altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması biter bitmez de Suriye sınırında konuşlu bulunan fırtına obüsler tarafından Ayn El-Arab'ın güney kesimleri ateş altına alındı.

İHA'nın haberine göre terör hedeflerinin yerle bir edildiği atışların ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
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