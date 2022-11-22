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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine terör örgütü PKK diyemedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında terör örgütü PKK demeden terör saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine terör örgütü PKK diyemedi!
Ekleme: 22.11.2022 - 14:25 Güncelleme: 22.11.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine terör örgütü PKK diyemedi!
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, terör saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunurken; saldırıların faili PKK'ya değinmemesi dikkatlerden kaçmadı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen Kılıçdaroğlu, son günlerde yaşanan terör olayları için de devleti sorumlu tutmakla yetindi. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör saldırıları hakkındaki açıklamaları şu şekilde;

"Terör belası. Bu coğrafyadan terörden en büyük acıları yaşayan Türkiye'dir. Türkiye'yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Terör bir insanlık suçudur bunu tüm dünyaya anlatmak zorundayız. Terörün sağı solu yoktur. Terör acaba ne kazanırım, nasıl lehime çevirebilirim diye iç politika malzemesi olamaz. Terör bir insanlık suçuysa ve hepimiz insana saygı duyuyorsak o zaman terör konusunda birlikte olmak zorundayız. Hangi amacı taşırsa taşısın hep birlikte karşı çıkmak zorundayız."

"Beş yaşındaki çocuk sınırlarımızın ötesinden atılan bir roketle hayatını kaybediyorsa o çocuğun vebali bu devleti yönetenlerin omuzlarındadır. Annesinin babasının yaşadığı dramı kendi vicdanlarında ölçüp tartmazlarsa bu sorunu çözemezler" 
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