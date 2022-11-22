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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına yönelik protestolarla ilgili davada mütalaa açıklandı

Mütalaada 12 sanığın, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Ekleme: 22.11.2022 - 12:37 Güncelleme: 22.11.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına yönelik protestolarla ilgili davada mütalaa açıklandı
Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik protesto gösterilerinde LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde izinsiz yürüyüş yapıp dağılmadıkları gerekçesiyle yargılanan 12 sanığın davasında mütalaa açıklandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, celse arasında açıkladığı mütalaasını tekrar ettiğini söyledi. Mütalaada, sanıkların olay tarihinde Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla üniversite çevresinde bir araya geldikleri kaydedildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Beşiktaş ve Sarıyer kaymakamlıklarının aldığı gösteri ve yürüyüş kısıtlaması kararları ile yasaya aykırı toplantı yapmaları nedeniyle kolluk güçlerinin yaptığı uyarılara rağmen grubun dağılmadığı anlatılan mütalaada, sanıkların 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla 12 şüphelinin, 25 Mart 2021'de, LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtiliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri, açıklama, yürüyüş kısıtlaması kararı olduğu, polisin uyarılarına rağmen grubun dağılmadığı ve müdahale edildiği bilgisi verilen iddianamede, şüphelilerin, 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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