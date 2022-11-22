BBC'den alçak başlık! PKK'nın dilini kullandılar! Pençe-Kılıç Harekatı'nı hedef aldılar!

Türkiye, İstiklal'deki kalleş saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG yuvalarını yerle bir etti. TSK'nın başarılı operasyonu örgütü hem psikolojik hem de verdiği kayıplar açısından sarstı. İngiliz BBC ise terör örgütünü masum gösterme çabasına girişerek, Türkiye'yi karalamaya kalkıştı. BBC yaptığı haberde, terör hedeflerini "Kürt hedefleri" PKK'lı teröristleri "militan" olarak nitelendirirken, Türkiye'nin meşru müdaafa hakkını ise 'saldırı' olarak lanse etti.

PKK'nın İstiklal'deki alçak saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. TSK 'Hesap Zamanı' diyerek terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kılıç harekatını başlattı. Hem karadan hem de havadan terör yuvaları yıkıma uğratıldı.BBC'DEN ALÇAK BAŞLIKİngiliz BBC ise harekata ilişkin PKK ağzıyla yaptığı habere: 'Türkiye, Kürt hedeflerine hava saldırıları başlattı' başlığını attı.BBC terör hedeflerini 'Kürt hedefleri' olarak niteledirirken, PKK'lı teröristlere ise 'militan' diyerek adeta güzelleme çekti. BBC, Türkiye'nin meşru müdaafa hakkını ise 'saldırı' olarak okuyucularına servis etti.BBC'nin haberi, İstiklal'deki kalleş saldırı sonrası Reuters ile New York Times'in PKK'yı aklamaya çalışan haberlerini hatırlattı.'NE ZAMAN TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEKSİNİZ?'Batı merkezli medyanın ikiyüzlü manşetlerine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sert tepki göstermişti. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak tasvir etti! 5 bin 724 sivili öldüren PKK/PYD'ye ne zaman 'terör örgütü' diyeceksiniz? Kurbanların mavi gözleri ve sarı saçları varken mi? Ve bu 'katiller sürüsü' şimdiye kadar sivillere yönelik hangi terör saldırısını üstlendi?' ifadelerini kullanmıştı.