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Başkan Erdoğan'a Karaköprü forması hediye edildi

Karaköprü Belediyespor adına Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde ismi yazılı olan Karaköprü Belediyespor forması hediye etti.

Ekleme: 22.11.2022 - 17:31 Güncelleme: 22.11.2022 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'a Karaköprü forması hediye edildi
Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 2 Kasım Çarşamba günü açıldı.

Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisinde futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcularımızın giydiği formalar, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje bulunuyor. Düzenlenen sergiye Karaköprü Belediyespor adına Kulüp Başkanı Mustafa Aslan katıldı. Aslan burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan Karaköprü Belediyespor forması hediye etti.
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