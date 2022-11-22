Bakan Kasapoğlu: Türkiye, ateşten çemberleri bertaraf eden destanın örneği

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Bakan Kasapoğlu, ilk önce 19 Kasım'da kalp krizinden hayatını kaybeden MHP İl Başkanı Murat Öner'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kasapoğlu, daha sonra MHP İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Kasapoğlu, buradaki ziyaretinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 30'uncu Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Kasapoğlu'nun yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MCBÜ Rektörü Ahmet Ataç, üniversitenin öğretim üyeleri, siyasiler ve çok sayıda davetli yer aldı.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ataç, törendeki konuşmasında, üniversitede yaptıkları yenilikleri anlattı ve öğrencilerle akademisyenler için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.Bakan Kasapoğlu, konuşmasında, gençlere ve üniversitenin öğretim üyelerine seslenerek, 'Biz gençlerimizi, insanlığın en büyük potansiyeli olarak görüyoruz. Gençlerimizin kendilerini tanıyan, dünyayı bilen, değerlerine en güçlü şekilde vakıf, özgüveni, inancı, cesareti ile hayallerin peşinden taviz vermeden, yorulmadan, engel tanımadan koşan gençler olarak var olmalarını sağlamak en büyük amacımız. Türkiye'yi yeni bir döneme 'Türkiye yüzyılı'na taşıyacak olan, aklını ve kalbini birlikte kullanacak gençliktir. Gençlerimiz bu meseleyi en güçlü şekilde özümserlerse ülkemizin bu anlamda önünde duracak hiçbir güç yoktur. Türkiye, bir gönül ülkesi, geçmişten bugüne ruhuyla inancıyla tüm engelleri birer birer aşmış bir medeniyetin ülkesi. Türkiye, önüne konulan ateşten çemberleri yenilmeden bertaraf eden bir destanın örneğidir. Türkiye'nin, Türkiye'den ibaret olmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin bir umut olduğunu, insanlık için gelecek vadettiğini hepimiz biliyoruz' diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:'Türkiye 20 yıllık süreçte bir devrimi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlıktan altyapıya, sanayiye, eğitime, gençlik yatırımlarıyla güçlü bir şekilde ortaya koyan bir devrim. Bu ülkenin gençleri gençlik çalışmaları açısından son 20 yılda hep en önde oldular. O gençleri, kahraman duruşlarında 15 Temmuz'da en önde gördük. Sporda gençlerin, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil ettiklerini görüyoruz. Bilimde gençlerimiz görüyoruz, teknolojide sadece tüketen değil üreten gençleri görüyoruz. Gençlerimizin Türkiye'nin yüzünü güldürdüğünü görüyoruz. Yeter ki gençlerimiz potansiyeline inansın. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olacağız. 850 bin yatak kapasitesi ile toplam 800'den fazla yurt var. Türkiye'nin dört bir yanında adeta birer inci tanesi gibi yurtlarımızı dizdik. Talep eden her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik. Bu cumhuriyet tarihi rekorudur.'Bakan Kasapoğlu, konuşmasının son bölümünde gençlere tavsiyelerde bulunarak, 'Gençler neredeyse biz oradayız. Gençler hayalinizi bir ideale dönüştürme yolunda, cesaretini inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Denemekten korkmayın, başarısızlıktan korkmayın. Yanınızda güçlü bir devletin olduğunu unutmayın. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacak bir bakanlığınız olduğunu unutmayın. Okumaktan, üretmekten, araştırmaktan geri durmayın. Teknolojiyi kullanın ama teknolojinin esiri olmayın. Ülkemiz için hem bugünü hem de yarını değerli kılma adına iyi yetişmiş bir vatandaş olma ilkesinden taviz vermeyin. Yaptığınız işin en iyisini yapın, popüler olanın değil kalıcı olanın, iz bırakanın peşinden gidin' dedi.Törenin ardından Manisa CBÜ Muradiye kampüsüne geçen Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirdi. Muradiye Mahallesi'ndeki Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu'nda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, daha sonra 75'inci Yıl Gençlik Merkezi'ndeki 'Vizyon Buluşmaları' programına katıldı.