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ABD'den skandal terör örgütü PKK/YPG açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin terörü bitirme konsusunda başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı konusunda skandal bir açıklamada bulundu. PKK/YPG terör örgütünün Türkiye’ye yönelik roket saldırılarını kınayaman ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybeden siviller için samimi taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verdi.

ABD'den skandal terör örgütü PKK/YPG açıklaması!
Ekleme: 22.11.2022 - 09:48 Güncelleme: 22.11.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
ABD'den skandal terör örgütü PKK/YPG açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'teki sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Türkiye'de sivilleri hedef alan roket saldırılarının kınanmadığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten taziyelerini ifade eder. Sivilleri korumak ve ortak DEAŞ'ı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz."



TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü, sivilleri hedef alıyor.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen eli kanlı terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik dün 10 havan/roketli saldırı düzenledi. Teröristlerin attığı havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti, bazı roketler ise boş araziye düştü.

Saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İlk anda yaşamını yitirdiği açıklanan hamile kadının entübe durumda olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket atıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca önceki gün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı. Terör örgütü üyelerinin önceki akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket de boş alana isabet etmişti.

Eli kanlı terör örgütü, böylelikle önceki günden bu yana çocuk yaşlı gözetmeden sivillere yönelik 18 roketli/havanlı saldırı düzenledi. Hain saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

PENÇE KILIÇ HAREKATI'NDA 184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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