3 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.Kahraman Türk askerinin terörle olan mücadelesi hız kesmeden devam ederken bir yeni haber daha geldi.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 111'e yükseldi.