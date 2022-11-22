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16 adrese şafak vakti sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Mersin’de sahte paraları piyasaya süren şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 16 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirilirken, şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasa sürdükleri tespit edildi.

Ekleme: 22.11.2022 - 09:56 Güncelleme: 22.11.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
16 adrese şafak vakti sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı varEdinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren şahısları takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte paralarla alışveriş yaptıkları, bu şekilde piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte para sürdüklerini belirledi.

Ekipler ayrıca şüphelilerin banka ATM'lerine de sahte para yatırdıklarını, paraların ATM'de bile anlaşılmayacak şekilde kaliteli olduğunu tespit etti.

Bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere tek tek girilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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