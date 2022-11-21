Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye tehdit: Ölümcül bir hata olur

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada, Türkiye'ye göndermelerde bulundu.Türkiye'nin açıklamalarına ve Türkiye'deki üst düzey analistlerin Ankara'nın Suriye ve Kuzey Irak'taki operasyonunun "Yunanistan'a bir mesaj" olduğu yönündeki açıklamalarına vurgu yapan Floros, bu sözlerinin Türkiye’ye dolaylı bir yanıt olduğunu belirtti.Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Protothema'da yer alan habere göre Floros, "Yüksek moral, profesyonellik, kararlılık, sarsılmaz irade ama her şeyden önce silahlarınızın gücü ve ruhunuzun ateşi, bizi kim tehdit ederse etsin, Yunanistan’ın güçlü, özgür ve bağımsız kalacağının en iyi garantisidir. Ne zaman isterlerse gelmeye karar verirler" ifadelerini kullandı.Floros konuşmasının devamında ise, "Barış istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, ama kim 'gelmek' gibi ölümcül bir hata yaparsa, yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin. Eminim ki her bir Yunanlı geçmişte pek çok kez olduğu gibi ülkesini korumak için iyi mücadele verecek. Bir toprak zerresi için, bir kaya için, bir Yunan taşı için bile. Çünkü biz onlara sahip olmak için ağır bir bedel ödedik" dedi.Silahlı Kuvvetler subaylarına seslenen Genelkurmay Başkanı, "Ülkemizi savunma cesareti bize atalarımızdan kaldı ve herkes tarafından biliniyor" dedi.Floros'un bahsettiği Maraton ,Yunanistan'a birinci Pers saldırısı sırasında, MÖ 490 yılında Platea'dan gelen destek birliğiyle takviye edilmiş Atina kuvvetleri ile General Datis komutasındaki Ahameniş Ordusu arasında Maraton Ovası'nda gerçekleşen bir muharebe. Pers Ordusu'nun yenilebileceğini gören Yunanlar, Perslere karşı daha bir özgüvenle savaşmıştır. Yunanlılar, Perslere karşı alınan zaferin bir bakıma Maraton Muharebesi ile başladığına inanmaktadır.