TL'ye büyük katkı sağlayacak! Bakan Nebati: Bugün Borsa İstanbul'da işleme başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edeceğini belirterek, 'Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek.' ifadesini kullandı.Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün, vatandaşlara yeni bir tasarruf aracı sunduğunu bildirdi.Darphanenin, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edeceğini aktaran Nebati, 'Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek. Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazinenin altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk lirasının değerinin korunmasına da yardımcı olacak.' değerlendirmesinde bulundu. Nebati, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarında bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların vatandaşlara ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını da diledi.Borsa İstanbul'da gong Darphane Altın Sertifikası için çaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından ihraç edilen Darphane Altın Sertifikası, ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul'da gong bugün Darphane Altın Sertifikası için çaldı. Düzenlenen gong töreniyle birlikte yatırımcıların pay piyasasındaki hisse senedi gibi alıp satabilecekleri altın sertifikası ürünü işleme açıldı. Darphane Altın Sertifikası, ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı'nda işlem görecek. Yatırımcılar, altın sertifikasında karşılığında varolan altınları saklama maliyetine katlanmak zorunda kalmayacaklar, söz konusu altınlar Darphane tarafından saklanacak. Yatırımcılar altın sertifikasının karşılığındaki altınları isterlerse fiziken Darphaneden teslim alabilecekler. Altın sertifikaları 1 gramın yüzde 1'i değerinde küçük parçalar halinde laınıp satılabileceği için her bütçeye uygun finansal bir ürün olarak nitelendiriliyor. Altın sertifikalarının alınıp satılmasından dolayı oluşan kazançlar da sıfır stopaja tabii olacak. İlk etapta 5 ton olmak üzere, 995 saflıkta, 500 milyon adet sertifika bugün itibarıyla işleme açıldı.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un katıldığı törende gongu Darphane Altın Sertifikası için çaldılar.ZAMAN: ALTINI MÜMKÜN OLDUĞU KADAR MENKULLEŞTİREREK REEL EKONOMİYE KATKISINI YÜKSELTMEKTİRGong töreni sonra konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüzün 555. Yılını kutlayacağımız bu haftada; Darphanemizin anlamlı ve önemli bir atılımını başlatmak adına milletimizin huzuruna çıkmış bulunmaktayız. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz bugünden itibaren fiziki altına dayalı Darphane Sertifikalarını halka arz yolu ile ihraç edecek ve bu sertifikalar Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda doğrudan işlem görmeye başlayacaktır' dedi.Altının Türkiye'de yatırım çok önemli bir yatırım aracı olmasıyla beraber çoğunlukla ithal bir yatırım aracı noktasında bulunduğunu belirten Zaman, 'Bu nedenle amacımız; büyük bir ilgi gören bu yatırım aracını mümkün olduğu kadar menkulleştirerek reel ekonomiye katkısını daha yüksek hale getirmektir. Önümüzdeki günlerde tarih olarak çok eski bir yere sahip olan Darphanenin bugünden sonra da altına dayalı yeni ürünlerle yakın sürede tekrar gündeme gelecek. Bakanlığımız altın konusunda büyük bir ekosistemin oluşması için gereken önemi sağlamakta, önümüzdeki haftalar içerisinde altın rafineri ve kıymetli madenler aracı kuruluşları konusunda yeni düzenlemelerimiz söz konusu olacaktır' diye konuştu. Zaman konuşmasını şöyle sonlandırdı:'Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve piyasalarımızın her anlamda gelişimini sağlamak adına Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çalışmaya ve atılımlar yapmaya devam edeceğiz. Bu önemli atılımın gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, yöneticilerimize ve personelimize teşekkürlerimi sunuyor, ülkemiz ve piyasamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.'Dünyada İngiltere, Avusturya, Kanada gibi önemli darphanelerin uygulamakta olduğu, Borsada darphane sertifikalı altın satışı uygulamasını bugün Borsa İstanbul'da Darphanenin yeni bir ürünü olarak sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, 'Uzun zamandır büyük bir heyecanla hazırlığını sürdürdüğümüz, Darphane Altın Sertifikası'nı kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ilk etapta 5 ton olmak üzere, 995 saflıkta, 500 milyon adet sertifikayı Borsa İstanbul'da yatırımcıların işlem yapabilmeleri için arz ediyoruz. Yatırımcılar, Borsa İstanbul da oluşan emtia pazarında sahip oldukları altının alım satımını yapabileceği gibi istedikleri zaman da sahip oldukları sertifikaları fiziki altına dönüştürüp Darphaneden alabilecekler. Böylece yatırım amacı olarak kullanılan altın, yatırımcısına istediği zaman alma satma ve fiziki olarak tekrar sahiplenme imkanı sunacaktır' diye konuştu.Şahin, yatırımcıların, Darphane Altın Sertifikası projesi sayesinde fiziki alım satıma kıyasla Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda hızlı nakde dönüşüm, alım-satım fiyat farkının düşük olması, çalınma riskinin olmaması ve bununla birlikte vergi muafiyeti gibi önemli avantajlara sahip olacağını kaydetti.Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Darphane Altın Sertifikasının birçok avantajı barındırdığını belirterek, 'Yatırımcılarımız altın sertifikasını pay piyasasındaki hisse senedi gibi alıp satabileceklerdir. Yatırımcılarımız altın sertifikasında karşılığında varolan altınları saklama maliyetine katlanmak zorunda değildir. Çünkü bu altınlar Darphane tarafından saklanacaktır. Yatırımcılarımız altın sertifikasının karşılığındaki altınları isterlerse fiziken Darphaneden teslim alabileceklerdir. Altın sertifikaları 1 gramın yüzde 1'i değerinde küçük parçalar halinde alınıp satılabileceği için her bütçeye uygun finansal bir üründür. Altın sertifikalarının alınıp satılmasından dolayı oluşan kazançlar sıfır stopaja tabidir. Bu nedenle biz bu ürünün yatırımcılarımız tarafından yüksek bir ilgiyle karşılanacağını düşünüyoruz. Borsamız emtia pazarının ilk ürünü olan altın sertifikası gibi başta gümüş olmak üzere diğer emtiaları da Borsamıza kazandırarak finansal ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz' şeklinde konuştu.