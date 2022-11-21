Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 - 20 Kasım tarihleri arasında Şırnak merkez ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda; toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi.2 şüpheli emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldı.