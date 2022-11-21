Otomotivde ÖTV matrahlarına yeni düzenleme: İşte en çok satan modellerde fiyat değişimi

Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın, otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı en çok merak edilen soru oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, matrah düzenlemesi uygulamasının 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini vurguladı.MATRAH NEMatrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.NASIL DEĞİŞECEK?Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın, otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Matrah artırımı oranı ve otomobilin modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde. 1.600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa, fiyatlarda buna göre bir değişim olacak. Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlar, yüzde 45'lik ÖTV dilimine düşecek. Yüzde 70'lik hesaplamayla şu anki fiyatı 400 bin TL olan bir aracın ÖTV düzenlemesinden sonraki fiyatı 342 bin 200 TL'ye kadar düşecek. Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyat, 427 bin 750 TL'ye kadar inecek.Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri, internet sitelerinde yer alan fiyatlarını baz alarak listeledik. Listede 800 bin TL'nin altındaki modellere yer verdik. Matrah düzenlemesi ne kadar indirim sağlar sorusunun cevabı, bu listede:Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 504,600 TLYeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 554,900 TLYeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 599,100 TLYeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 691,600 TLYeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life Fiyatı: 612,600 TLT-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -717,700 TLT-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style - 779,500 TLVolkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - Fiyat 617,800 TLGolf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 752,800 TLIBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 480.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 580.000 TL1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 680.000 TLARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Fiyatı 645.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience Fiyatı 695.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR Fiyatı 695.000 TLSkoda Yeni Fabia1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.510 TL1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.510 TL1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 624.510 TL1.0 TSI 110 PS DSG Elite Fiyatı 655.010 TLPremium 1.0 TSI 110 PS DSG - 724.510 TLPremium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 750.010 TLFiyatı: 785.010 TLKAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite Fiyatı 700.010 TLElite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 725.510 TLPremium 1.0 TSI 110 PS DSG - 774.510 TLC3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 474.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 557.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 572.000 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 588.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 675.500 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 726.500 TL1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 721.000 TL1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 526.000 TLC4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 650.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold - 734.000 TL1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine - 780.000 TLCitroen Ami 6 kw Elektrik Motor - 224.000 TLSandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 485.000 TLSANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475.900 TLComfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 490.000 TLPrestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 527.000 TLComfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 532.000 TLPrestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 553.000 TLComfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 585.000 TLComfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 578.000 TLComfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 583.000 TLComfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 670.900 TLPrestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 631.000 TLEGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 429.900 TL1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli -447.400 TL1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 545.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 605.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik - 656.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 462.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 660.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 681.900 TL1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 497.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 675.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 716.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 549.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 625.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 478.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 574.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 650.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 701.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 665.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 564.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 637.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 688.900 TL1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 489.900 TL1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 607.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 683.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TL1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 524.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 697.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 748.900 TLEgea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 672.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 723.900 TL1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 583.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 758.900 TL1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 479.900 TL0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 553.900 TL0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 569.900 TL500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli Fiyatı: 641.900 TL1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TLYeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin Fiyatı 577.700 TLTitanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit - 790.400 TLFocus Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 760.200 TLFORDEcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / BenzinFiyatı 668.600 TLST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin - 757.900 TLPuma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin Liste fiyatı 713.800 TLStyle SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik Benzin - 771.600 TLHonda Jazz 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive Fiyatı 792.000 TLYeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Fiyatı: 567.500 TLCity 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive 585.000 TLCivic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium Liste fiyatı 795.500 TLHyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Fiyatı: 331.500 TL1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TLHyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 444.000 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TLElantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 597.000 TL1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 634.000 TL1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 691.000 TLBayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 472.000 TL1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 503.000 TL1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 525.000 TL1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 550.000 TL1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 568.500 TLKona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT Fiyatı: 648.000 TLPICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin Fiyatı: 443.000 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 450.000 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 460.000 TLPicanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel - 460.000 TLRIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 471.000 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 532.000 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 592.000 TLRio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 624.000 TLYeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 680.000 TLYeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige - 790.000 TLYeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool Fiyatı: 675.000 TLCeed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 705.000 TLCeed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool - 755.000 TLSTONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 528.000 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 577.000 TLStonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 589.000 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 623.000 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 636.000 TLStonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 675.000 TLStonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 677.000 TLCORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 499.900 TL1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 569.900 TL1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 599.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 669.900 TL1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 678.900 TL1.2 130 HP Benzin AT8 Edition - 784.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL - 634.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 679.900 TL1.2 130 HP BENZİN AT6 Elegance - 749.900 TL1.5 120 HP Dizel AT6 Edition - 749.900 TLYeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 Liste fiyatı 495.000 TL208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 592.000 TL208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 595.000 TL208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 640.000 TL208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 705.000 TLYeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 780.000 TLYeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı - 673.500 TL2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 750.500 TL2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack - 780.500 TLClio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 438.000 TLJoy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 506.000 TLTouch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 526.900 TLIcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 568.900 TLTaliant Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 403.000 TLJoy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 512.000 TLTouch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 544.900 TLCaptur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Liste fiyatı 711.900Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 739.900 TLIcon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 768.000 TLMegane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 559.000 TLJoy Comfort 1.3 TCe 140 bg 599.900 TLJoy 1.3 TCe EDC 140 bg - 638.900 TLJoy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 649.000 TLJoy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 722.000 TLJoy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 732.900 TLTouch 1.3 TCe EDC 140 bg - 728.000 TLTouch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 784.900 TLCorolla 1.5 Vision Liste fiyatı 583.700 TLCOROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 609.350 TLCOROLLA 1.5 Dream - 645.300 TLCOROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 671.000 TLCOROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 713.550 TLCOROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 753.200 TLCorolla Hybrid Dream e-CVT - 779.250 TLCorolla Hybrid Flame e-CVT - 794.350 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 715.750 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S Fiyat 751.500 TLCOROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive S Fiyat 759.300 TLYARIS CROSS 1.5 Dream Multidrive S Fiyatı 723.600 TLYARIS CROSS 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 740.450 TLYARIS CROSS 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 771.500 TLYARIS CROSS 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 790.800 TLYaris 1.0 Vision Liste Fiyatı 497.150 TL1.5 Dream Multidrive S - 599.250 TL1.5 Dream X-Pack Multidrive S 636.050 TL1.5 Flame Multidrive S 646.250 TL1.5 Flame X-Pack Multidrive S 672.100 TLYaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 758.850 TLYARIS 1.5 Hybrid Flame e-CVT - 792.700 TL