Ömer Çelik'ten Karkamış'taki terör saldırısı için başsağlığı mesajı

Hain terör bugün kendini Gaziantep'te gösterdi.Kobani'nin iç kesimlerinden hain teröristlerce ateşlenen 5 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü.Saldırıda 3 vatandaşımız şehit olurken 10 kişi de yaralandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Terör örgütü tarafından Karkamış ilçe merkezine havan/roket atılması sonucu hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Terör örgütünün bu insanlık dışı saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz." ifadesini kullandı.