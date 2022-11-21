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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok kilit ve önemli bir rol oynadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok kilit ve önemli bir rol oynadı
Ekleme: 21.11.2022 - 13:58 Güncelleme: 21.11.2022 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok kilit ve önemli bir rol oynadı
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dünya, tahıl krizi başta olmak üzere pek çok önemli hususta zor durumda kaldı. Türkiye ise hem Rusya hem de Ukrayna taraflarıyla kurabildiği başarılı diyalog sayesinde krizlerin çözülmesinde önemli bir rol oynadı.

'TÜRKİYE KİLİT ROL OYNADI'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den ise yeni açıklamalar geldi. Stoltenberg, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsederek, 'Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı' ifadelerine yer verdi.

ÇİN UYARISI

Avrupa'daki gaz sıkıntısından da bahseden Stoltenberg Batı'nın yüzünü Çin'e çevirmesiyle ilgili bir uyarı yaptı. Stoltenberg, 'Çin'in kritik altyapımızı, tedarik zincirlerimizi ve kilit endüstriyel sektörlerimizi kontrol etme çabalarının farkındayız. Buna izin veremeyiz' dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok kilit ve önemli bir rol oynadı
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