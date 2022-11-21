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Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralı! Amasya’da oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da feci bir kaza meydana geldi. Amasya - Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralı! Amasya’da oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Ekleme: 21.11.2022 - 09:11 Güncelleme: 21.11.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralı! Amasya’da oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket etti.

OYUNCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS TIRA ÇARPTI!

Tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

8 KİŞİ YARALANDI!

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumlarının iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

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